Wanhoop op kinderboerderij Zwartemeer: zeven eenden plotseling verdwenen

Moedeloos worden ze er van, bij kinderboerderij Beatrixhoeve in Zwartemeer. Al jaren wordt er rotzooi getrapt, begin dit jaar stierven een aantal dieren onder verdachte omstandigheden, en nu zijn er zeven eenden verdwenen. Waarvan er van eentje een klein stukje teruggevonden is.

Linda Pepping is beheerder van de kinderboerderij: "We zijn nu wel op een punt dat we het bijna opgeven. Vernielingen, eieren gooien, dat kan nog onder het label van baldadige jeugd weggezet worden. Maar de dode dieren begin dit jaar, en het verdwijnen van onze zeven eenden, daar kan ik met mijn hoofd niet bij."

Rumoer op de zaterdagavond

Buurtbewoners hebben zaterdagavond, nadat bekend werd dat de eenden verdwenen waren, gemeld dat er wat onrust was op straat. "We dachten eerst: 'Ach, een feestje, jeugd, wat dronken lui, zeg het maar.' Maar nu? Het is heel lastig. We kunnen, durven, geen uitspraken te doen over wat er is gebeurd, want we weten het gewoon niet. Wat we wel weten, is dat de eendjes weg zijn."

Of het een roofdier zou kunnen zijn? "We hebben gisteravond een deel van een eend teruggevonden. Het kopje. En dat was nog redelijk intact, zag er niet uit alsof een ander dier er een lekker maaltje aan had. Tja, een vos eet niet met mes en vork hè. En ik zie een vos ook nog niet zo met zeven eenden onder zijn poot vertrekken..."

Camera's op zwart

De camera's, die sinds de dode dieren van januari bij de kinderboerderij hangen, zijn vanaf een uur of tien in de avond op zwart gegaan. "Dat gaat via internet, het kan een wifi-storing geweest zijn, zeg het maar. We weten het niet, hoe dat kan."

Hoewel het er alle schijn van heeft dat de eenden door menselijk handelen zijn verdwenen, wil Pepping daar liever niet aan: "Ik ben heel eerlijk, ik wil niet dat het mensen zijn geweest. In mijn hart hoop ik nog steeds dat het een roofdier is geweest, dat is de natuur, beter te behappen. Nu is het een opeenstapeling van dingen. En niet één eend, maar alle zeven tegelijk. En dat zet je toch aan het denken."

Doneeractie voor betere beveiliging

Ondanks dat de wanhoop toe lijkt te slaan bij de medewerkers, willen ze toch de schouders eronder zetten. Dankzij hulp uit onverwachte hoek. Uit veel onverwachte hoeken, zelfs: "Ineens krijgen we zo veel steun! Iemand heeft een doneeractie opgezet zodat we betere hekken kunnen plaatsen en meer camera's kunnen ophangen. In een halve dag tijd is al een paar duizend euro gedoneerd."

Geëmotioneerd gaat ze verder: "Zo krijgen we het vertrouwen in de mensheid toch wel weer een beetje terug. We krijgen nu vreselijk veel positieve reacties, en dat doet me zo goed."

'Haal dit soort taferelen niet uit'

Het wegvallen van de eendjes is een aderlating, zegt Pepping. "We zijn net weer in opbouw, er is een nieuw stuk weide, en in juni kregen we subsidie van de gemeente uit het stimuleringsfonds om de stallen op te knappen. We hadden er echt zin in. Maar als je de dieren niet veilig kunt houden, wat is dan nog haalbaar voor een kinderboerderij?"