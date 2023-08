Thijs Römer hoort vandaag of hij straf krijgt voor online seksueel misbruik jonge fans

De rechtbank in Assen beslist vandaag of de 45-jarige acteur Thijs Römer zich wel of niet schuldig heeft gemaakt aan online seksueel misbruik van drie minderjarige fans uit Noord-Drenthe, Friesland en Noord-Brabant.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een werkstraf van 240 uur en een celstraf van 90 dagen, waarvan 89 dagen voorwaardelijk. Volgens het OM verleidde de acteur meisjes van 14 en 15 jaar tot het sturen van naaktfoto's, of tot seksuele handelingen met zichzelf. Hij zou zich daarbij ook schuldig hebben gemaakt aan kinderpornobezit.

Hevig verliefd

Daarnaast confronteerde de acteur de jonge meisjes met foto's van zijn geslachtsdeel (dwang). Dit zou zijn gebeurd van 2015 tot en met 2017. Een nu 21-jarige vrouw uit Noord-Drenthe vertelde begin vorig jaar op sociale media wat haar als 14-jarige was overkomen. Ze werd door Römer online seksueel lastiggevallen. Ze was zelf hevig verliefd op de twintig jaar oudere man.

Voor een figurantenrol in een serie waarin de acteur de hoofdrol speelde moest zij naaktfoto's van zichzelf sturen. Als ze dat niet deed, werd ze een aantal dagen door hem genegeerd, vertelde de vrouw begin vorig jaar tegen de politie. Ze was op dat moment zover dat ze eindelijk aangifte durfde te doen. Na haar ontboezemingen op internet volgden nog twee aangiftes.

Dickpicks

Deze jonge vrouwen uit Friesland en Noord- Brabant verklaarden nagenoeg hetzelfde. Ook andere, meerderjarige, vrouwen vertelden over dezelfde gedragingen van de acteur. Römer erkende het versturen van zogeheten dickpics (van zijn geslachtsdeel), maar die had hij niet gestuurd naar de minderjarige fans. Hij zat in verschillende WhatsApp-groepjes, waaronder ook met minderjarigen.

De acteur vond achteraf dat hij grensoverschrijdend gedrag had vertoond, zei hij tegen de rechter, door online met minderjarigen te praten over seks. Hij dacht dat hij zich opstelde als een soort mentor van deze jonge meisjes. Maar daarin was hij, achteraf gezien, toch wat te ver gegaan. Dat vond ook de officier van justitie. De acteur gaf de jonge fans het gevoel speciaal te zijn.

Hij bouwde met hen een vertrouwensband op en was op de hoogte van hun problemen thuis. Hij was volgens de aanklager ook diegene die vaak de gesprekken omboog naar seksgesprekken. Er zijn geen naaktbeelden gevonden van de aangeefsters, maar dat wil niet zeggen dat die er niet waren, zei de officier van justitie. De beelden zijn expliciet beschreven door de aangeefsters, maar ook door andere fans.

Trial by media

Römer drong bovendien in chatgesprekken veelvuldig op aan om foto's en films te verwijderen. De acteur zei dat hij als bekende Nederlander toegankelijk en vriendelijk wilde zijn voor zijn fans. Hij is als idool gigantisch van zijn voetstuk gevallen, vond de officier van justitie. Advocaat Wikke Monster, die Römer verdedigt, pleitte voor vrijspraak wegens gebrek aan bewijs.