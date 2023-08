Berkenbomen in Rietlanden vergiftigd: 'Mogelijk vanwege zonnepanelen'

Wie heeft twee berkenbomen aan het Ganzenveld in de Emmer wijk Rietlanden vergiftigd? En waarom? Vragen waar de wijkvereniging graag antwoord op wil. Vooral omdat buurtkinderen ermee in aanraking hadden kunnen komen. "We nemen dit hoog op", aldus wijkvoorzitter Henk van der Vaart.

De twee berken stonden op een openbaar stuk grond aan het Ganzenveld. Het viel een van de wijkbestuursleden op dat de bomen aan het sterven waren. In de stammen werden ongeveer twintig gaten aangetroffen. Na het inschakelen van een bomendeskundige bleken de gaten gevuld te zijn met een gifmengsel. "Het lijkt een een beetje op Round Up", aldus Van der Vaart. "De beide bomen zijn vorige week verwijderd."

'Laatste wat je wilt'

De wijkvereniging zegt geschrokken te zijn van het voorval. Eens te meer omdat de buurtjeugd in aanraking had kunnen komen met gif. "De gaten zijn zo groot dat een kind er makkelijk zijn vinger in kwijt kan. Er bevinden zich veel speellocaties in de wijk. En kinderen kunnen soms onberekenbaar zijn. Het laatste wat je wil is dat ze in contact komen met dat spul. Daarom hebben we aan de bel getrokken. Ook in de hoop dat dit scenario zich niet herhaalt."

Om zeep helpen

Het is Van der Vaart een raadsel wie het gedaan kan hebben. Politie, wijkagenten en de handhaving zijn in ieder geval op de hoogte gesteld. Naar de reden kan het bestuur alleen maar gissen. "Alhoewel we wel een vermoeden hebben. Je leest wel eens verhalen dat sommige mensen bomen om zeep helpen vanwege hun zonnepanelen. En in de Rietlanden ligt het daar vol mee. Nogmaals, het is een vermoeden. Maar waarom zou je anders twee kerngezonde bomen afmaken?"

