Pbl in Ter Apel maakt nog niet het verschil: 'Toch geen symboolpolitiek?'

'Broek zakte af'

Katoen: "Mijn broek zakte bijna af toen ik in de krant las dat er slechts tien man achter het hek zijn geplaatst. Dat verbaast me enorm. Staatssecretaris Erik van der Burg was helder bij zijn bezoek vorige maand: Ter Apel en Nieuw-Weerdinge worden weer veilig. Het kan toch niet zijn dat dit slechts symboolpolitiek is geweest: zet tien man achter een hek en het is klaar?"

Katoen was eerder uitgegaan van veertig of vijftig mensen." Onlangs deelde de gemeente nog ruim twintig gebiedsverboden uit aan overlastgevers. "Dit aantal schrikt ze niet af. We krijgen te horen dat ze nog druk bezig zijn met de inrichting. Als dat zo is, dan komt allemaal erg amateuristisch op me over."

Eind september

Het COA laat weten dat de inrichting van de pbl zich nog steeds in de opstartfase bevindt. "Het is nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken en naar buiten te brengen", aldus woordvoerder Jacqueline Engbers. Hoeveel mensen er uiteindelijk terechtkunnen, is ook nog onderwerp van onderzoek. Volgens Engbers moet er nog een dagprogramma opgetuigd worden voor de pbl.

Door deze vorm van dagbesteding zouden de desbetreffende asielzoekers geen gelegenheid meer krijgen om het azc te verlaten. De personele bezetting vormt vooralsnog ook een probleem. Wat er met de mensen is gebeurd die tot nu toe in de pbl zijn geplaatst, kan ze niet zeggen. "Maar eind september verwachten we met cijfers naar buiten te kunnen."

Van nul naar 100

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is het ook nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over het effect van de pbl. "Er zijn nu tien plekken, maar dat wordt nog verder uitgebouwd", aldus woordvoerder Mijke Bol. "Ik begrijp dat het er uiteindelijk vijftig tot honderd moeten worden."

Volgens Bol is het vanaf het begin duidelijk gemaakt dat er gestaag gewerkt wordt aan de uitbouw. Ze wijst er ook op dat het hier gaat om een pilot: nergens in Nederland bestaat er nog zo'n dergelijke voorziening. "Ter Apel is in dat geval de eerste. Ik ben het er mee eens dat het moet gaan groeien. Maar je kunt niet meteen van nul naar honderd."