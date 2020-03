Geldzorgen voor avondschool in Emmen: 'Dit mag niet verdwijnen'

Momenteel volgen 120 mensen met hele verschillende achtergronden allerlei soorten van onderwijs op de school. "Het varieert van koken, tot rekenen en van Engels tot metaalbewerking", legt Wieb van der Leij van het kernteam uit.

Een deelnemer aan de avondschool krijgt rekenles (Rechten: RTV Drenthe / Steven Stegen)

De avondschool is een initiatief van drie scholen voor speciaal onderwijs in Emmen. "Ze wilden in de avonduren extra mogelijkheden bieden aan hun leerlingen om zich verder te bekwamen. Dat sloeg aan en er kwamen ook steeds meer mensen van buitenaf. In onze topjaren hadden we meer dan 160 deelnemers", zegt Van der Leij.

Grotendeels gratis

De opleidingen zijn grotendeels gratis, afgezien van bijvoorbeeld examenkosten. Voor veel deelnemers is dat een belangrijke reden om voor de avondschool te kiezen. Docenten staan belangeloos voor de klas. "Omdat het mooi is om kennis door te geven", zegt de lerares Engels. De deelnemers zijn vooral te spreken over de gezellige sfeer en het feit dat er geen druk is.

Ondanks de populariteit van de avondschool, die gevestigd is in het pand van Pro Emmen, is het maar de vraag of de school ook na de zomer nog door kan. "We hebben geluk dat de praktijkschool nog veel bijdraagt, maar dat kan niet eindeloos zo doorgaan. Er moet echt structureel geld komen, het worden cruciale maanden voor ons."

De cursisten op de metaalafdeling moeten er niet aan denken dat de avondschool mogelijk moet stoppen. "Dit mag echt niet verdwijnen", roept een oudere man fel.