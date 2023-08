FC Emmen legt veroordeelde speler vast, directeur schrikt van reacties

Dat 30-jarige speler uit Roosendaal kreeg van de rechter een werkstraf opgelegd van 160 uur. De seks met het destijds 14-jarige meisje was mogelijk vrijwillig. "Maar het is juist de bedoeling van de wet om jeugdigen tegen zichzelf in bescherming te nemen", tekende BN De Stem acht jaar geleden op uit de mond van de rechter. Volgens de krant schreef het slachtoffer in een verklaring dat ze bang was voor Ubbink en dat de seks haar werd opgedrongen.

Directeur schrikt

Algemeen directeur Rinse Bleeker van FC Emmen laat weten zich 'rot geschrokken' te zijn van de tientallen verontwaardigde reacties op onder meer sociale media die op het aantrekken van Ubbink volgden. "Maar op dit moment wil ik er geen verdere mededelingen over doen, omdat het gaat om de privé-situatie van een medewerker", zegt hij. Of FC Emmen vooraf wist van de veroordeling, laat hij in het midden. "Wellicht dat we er op een later moment nog op terugkomen."

Naast het aantrekken van Ubbink ontstond ook ophef over het feit dat een medewerker van FC Emmen de informatie over de veroordeling op de Wikipedia-pagina van de kersverse aanwinst probeerde aan te passen. Bleeker erkent dat dit is gebeurd en dat de verantwoordelijke hierop is aangesproken. "Zonder kwade bedoeling is geprobeerd om iets te doen", zegt de algemeen directeur. "Dat is ondoordacht geweest en had niet gemoeten. Het is uitgesproken en daarmee is de kous ook af."