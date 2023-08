In Assen lukt wel wat in Coevorden niet lukt: een luxe suite in de watertoren

...voor onbevoegden. Wie kent die blauwe bordjes met de witte letters niet? Ze staan in Drenthe op allerlei plekken: voor oude panden, voor torens en bunkers, maar ook op hekken waarachter terreinen liggen die je niet mag betreden. Sommige verlaten gebouwen in Drenthe veranderden binnen korte tijd in een ruïne. Andere zijn een provinciaal monument en worden keurig onderhouden.

RTV Drenthe maakte in 2020 een tiendelige serie over twintig van dit soort plekken. Dit jaar gaan we terug naar vijf van die locaties om te kijken hoe het in de tussentijd is veranderd en of er iets gedaan is met de plannen. Per aflevering een locatie. De vijf afleveringen worden deze week van maandag tot en met vrijdag op televisie uitgezonden in DrentheNu.