De blikjes die elk huisgezin in de kast had staan, kwamen uit Hoogeveen

"Het zijn eigenlijk iconen van de vaderlandse voorraadkast. De verpleegster op het Droste cacaoblik, de blikjes van Buisman, Hofnar sigaren of de kleine kruidenblikjes van Silvo, nootmuskaat of peper, iedereen had ze in huis. We hebben er hier bij Drenthina zoveel verschillende geproduceerd dat we niet verwachten de collectie ooit compleet te krijgen." aldus Klunder. Topstuk van de blikkencollectie is het blik ontworpen door de beroemde kunstenaar Escher. "Van 1963, dus 56 jaar oud. Het gaat op veilingen niet onder de duizend euro weg. De vorm is bijzonder, typisch Escher, een isokaëder heet dat, opgebouwd uit 20 gelijke driehoeken", zegt Klunder eerbiedig.

De blikjes die elk Nederlands huisgezin in de kast had staan kwamen uit Hoogeveen (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

Het blik draait statig om zijn as op een roterend plateau. "Het werd gebruikt als een relatiegeschenk en het werd gevuld met bonbons." De fabriek bestaat nog steeds, heet tegenwoordig Trivium Packaging, maar maakt niet meer van die fraai vormgegeven blikken. Jannes Kremers: "Ze maken nu vooral verpakkingen voor melkpoeder voor kleine kinderen. Dat zijn absoluut niet de mooie blikken die we vroeger maakten, dat waren sieraden voor op de schoorsteenmantel."

Personeelskaarten

Jan Haagsma beheert de papierwinkel van de fabriek. "Ik probeer orde te brengen in een eeuw archieven. Het is enorm veel. Personeelsbladen, notulenboeken van voor de oorlog, boeken met aandelenbonnen, technische instructieboeken voor de machines en kaartenbakken. Zo'n beetje elke medewerker op het kantoor had zijn eigen systeem met bijbehorende kaartenbak, want er bestond destijds nog niet zoiets als een algemene database. We hebben een bak met kaartjes van het ziekteverzuim per persoon, en een bak personalia, een bak met de salarisgegevens. En kijk eens hier, personeelskaarten. Met pasfoto's. Kijk dit is Hendrik, precisiebankwerker. Er staat ook bij dat hij gereformeerd is. Ik denk niet dat werkgevers van nu dat soort gegevens überhaupt nog mogen verzamelen. Dat valt nu onder de privacywetgeving. We zullen er dus zorgvuldig mee omgaan."

Koekblikjes in de kliko

In een kamer verderop zit Johan Bisschop achter een computer. Hij is bezig met het schrijven van een boek over de geschiedenis van de fabriek. Op het scherm staat een hoofdstuk met de titel 'Een overzicht van de directeuren'. "De werktitel voor het boek heb ik ook al", zegt Bisschop glunderend. Hij scrollt naar de voorpagina van het document. "Die ligt voor de hand hoor! TerugBLIK op een kleine 100 jaar blikfabriek in Hoogeveen." De fabriek bestaat nu 95 jaar, maar Bisschop wil met de publicatie niet wachten tot het eeuwfeest. "Nee dat duurt me te lang. Begin volgend jaar staat de publicatie in de planning."

De fabriekshal van Drenthina (Rechten: Collectie archief blikfabriek)

Er ontbreekt nog het één en ander aan de collectie van de blikfanaten. Daarom doen de mannen ook graag een oproep. "Als de oudere generatie komt te overlijden belanden de oude koekblikjes vaak in de kliko. Doodzonde! Misschien zit daar net die ene tussen die wij nog zoeken. Kijk dus even kritisch naar de blikjes in de kast en laat het ons weten, we komen ze graag halen." En als er nog iemand een leuk goedkoop pandje weet in het centrum van Hoogeveen waar de heren het mooiste uit de Drenthina collectie kunnen tonen, dan horen ze dat graag. "Want we hebben hier jammer genoeg geen museum, alleen een archief", zegt Jannes Kremers. "Maar we krijgen enorm veel aanvragen voor een bezichtiging."

Blikjesfabriek Hoogeveen

