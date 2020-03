Rood, wit, en hoe fel? Alles over de lampjes op de windmolen

De molen die er al staat heeft lampjes. Deze branden soms rood, soms wit. Martijn uit Nieuw-Buinen wil weten wanneer de lampen in welke kleur branden en waarom. Hij stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!, en in de stemronde van februari kreeg deze vraag de meeste stemmen.

Rood en wit

De verlichting van windmolens is gebonden aan wetten en regels. Een windpark kan dus niet zelf bedenken wat voor verlichting mooi of handig is. Maar waarom is een windmolen verlicht?

Het antwoord ligt voor de hand. Vliegverkeer moet kunnen zien of er een obstakel, zoals een windmolen, in de weg staat. Daarom heeft elke windmolen een lampenset bovenop de turbine, en vaak ook nog lampjes halverwege de toren.

Bovenop de windmolen is een lampenset waarvan één lamp overdag knippert met wit licht, en na zonsondergang schijnt de andere lamp permanent met rood licht. Halverwege de toren zijn rondom vier lampen aangebracht. Deze schijnen 's avonds en 's nachts permanent rood.

De wettelijk vastgelegde lichtsterkte is mede afhankelijk van het weer. Bij helder weer wordt de verlichting gedimd. De overgang van witte naar rode verlichting wordt elektronisch geregeld als het zonlicht verdwijnt en overgaat in schemering.

Waarom verschillende kleuren?

De kleuren van de lampen hebben te maken met de nachtzichtapparatuur van vliegtuigen. Die apparatuur neemt de lampen waar op bijvoorbeeld windmolens en hoge gebouwen. Omdat het 's nachts donker is, is wit licht zó fel dat de nachtzichtapparatuur verblind wordt. Rood licht is minder fel en voorkomt verblinding. Doordat het licht knippert is het nog beter zichtbaar voor het vliegverkeer.

Zoek het uit!

Heb je zelf een vraag waar je het antwoord op wil weten? Stel 'm hier, en wie weet gaan wij op zoek naar het antwoord!