Zo vergaat het onze oude statige gemeentehuizen: het raadhuis van Nijeveen

Het tweedelige pand is in 1967 gesloopt waarna er een waar herenhuis neergezet is, wat volledig diende als gemeentehuis. Dat is het herenhuis dat nu gebruikt wordt als kinderopvang. Ook is er jarenlang een gedeelte gebruikt door een notaris.

De burgemeester verhuisde naar de overkant van de straat, waar een nieuwe burgemeesterswoning kwam. Burgemeester Dirk Haitsma was de burgemeester die er zelf voor zorgde dat er een nieuw gemeentehuis kwam en hij was dan ook de eerste burgemeester die zijn intrek nam in de nieuwe burgemeesterswoning. Die woning is nu in particulier bezit.

Gemeente Meppel