Zo vergaat het onze oude statige gemeentehuizen: het raadhuis van Zuidlaren

Op de site rijksmonumenten.nl vinden we meer informatie over het pand. Daar staat onder meer dat het oude gemeentehuis zadeldaken en schilddaken heeft. Ook wordt daar nader ingegaan op de voorgevel met onder meer de toren en de entree en de gevelstenen met '19', 'Huize Lariks' en '59'. Bijzonder is dat in het torentje met gele bakstenen een figuur is aangebracht die een klok voor moet stellen. "Daar had een echte klok moeten komen, maar daar was geen geld voor," weet Sineke.