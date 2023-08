Parkeerproblemen in Hoogeveen: ‘Vooral ‘s avonds lastig om plekje te vinden’

Er is een structureel probleem rondom parkeren in Hoogeveen. Tenminste, dat zeggen de organisaties Ondernemend Hoogeveen en Binnenstad Hoogeveen. Zij maken zich zorgen en vragen om maatregelen.

Volgens de partijen is het met name lastig om te parkeren op pleinen. Onder andere het Stoekeplein en het Van Echtenplein worden genoemd. Daar zou het moeilijk zijn om 's avonds een plekje te vinden. Ook wordt het Marktplein genoemd voor de Tamboer genoemd. "Wanneer het plein bezet is door een evenement weten bezoekers niet waar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaatsen te vinden zijn waardoor zelfs voorstellingen later starten", is te lezen in hun betoog.