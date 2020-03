Wildcam: 'De bosuil is zo verschrikkelijk netjes!'

In de vierde week dat we de bosuilen volgen, zien we dat het bosuilvrouwtje ook getrakteerd wordt op een vogeltje. Die krijgt ze niet weg, de prooi is een maatje te groot, en daarom brengt ze het dier gauw weer weg naar een ander deel van het bos. "De bosuil is zo verschrikkelijk netjes. De bosuilvrouw zit nu steeds vaster op de eieren en verlaat het nest alleen kort voor een sanitaire stop of het lozen van een braakbal." Of om in dit geval de resten van een prooi op te ruimen. Dit verkleint het risico van een inval door bijvoorbeeld marters. "Marters zijn buitengewoon slim. Als ze een braakbal zien liggen onder een boom..."

Fastfood

Van den Hoek: "Het slechte weer, vooral de combinatie wind en regen, zorgt ervoor dat uilen moeite hebben om hun prooi te horen. De aanvoer tijdens de eilegperiode was karig en dat had zijn weerslag op de eiproductie." Op de beelden zien we dat de twee eieren nog steeds intact zijn, zo rond 14 maart wordt de eerste barst in het ei verwacht. "Zelfs buiten de kast eten is afgelopen: manlief biedt de prooi in het vlieggat aan, waardoor ze niet van de eieren af hoeft. Af en toe levert ie 'fastfood', op de beelden zie je dat ie in een streep de kast invliegt, een muis aflevert, die wordt meteen opgegeten door de vrouw. Bij elkaar duurt het niet langer dan 15 seconden."

Net op het moment dat het vrouwtje toch even weg is, komt het mannetje een muis brengen. Je ziet hem zoeken en om zich heen kijken, het vrouwtje komt al snel weer terug en hapt de muis direct uit zijn snavel.

Aanval

Op de wildcam zien we ook dat een andere bosuil het nest in de gaten houdt. Terwijl het mannetje een muisje aflevert, schiet de andere uil ineens voorbij en landt bovenop het mannetje. Er zijn dus meer bosuilen in het gebied die de territoriumstrijd aan willen gaan.

