WK baanwielrennen: Maike van der Duin onderuit op koppelkoers

BAANWIELRENNEN - Maike van der Duin uit Assen is op het WK baanwielrennen onderuit gegaan op de koppelkoers. Daarna werd ze door een renster achter haar ook nog geraakt aan haar hoofd.

Het incident gebeurde tegen het einde van de 120 rondes tellende wedstrijd. De koppelkoers werd vanwege de valpartij even stilgelegd. Na enkele minuten stond Van der Duin weer op. Ze kon op eigen kracht de baan verlaten, maar stapte daarna de fiets niet meer op.

Geen rol van betekenis

Van der Duin en en haar teamgenoot Marit Raaijmakers vielen buiten de prijzen. Het duo speelde in de strijd om de medailles geen rol van betekenis en eindigde op een tiende plek. Van der Duin en Raaijmakers wisten in één van de twaalf sprints punten te sprokkelen. Het goud ging naar Groot-Brittannië, gevolgd door Australië en Frankrijk.

De koppelkoers gaat over 120 rondjes, waarbij om de tien rondjes wordt gesprint om de punten. Ook vluchters die een ronde voorsprong weten te pakken krijgen punten. Ieder land rijdt met twee coureurs, waarbij constant eentje 'in de baan' is terwijl de ander kan 'uitrusten'.