Commotie over reclamezuil in Borger

De gewraakte reclamezuil in de Hoofdstraat in Borger (Rechten: RTV Drenthe / Steven Stegen)

De verlichting van een nieuwe reclamezuil in de Hoofdstraat in Borger mag voorlopig niet aan. Na een klacht van een omwonende heeft de gemeente de vergunning voor de zuil ingetrokken.

De ondernemer kreeg vorig jaar maart een vergunning van Borger-Odoorn om een vervangende reclamezuil te plaatsen. Een omwonende maakte bezwaar en kreeg de bezwarencommissie aan zijn zijde. Het college heeft nu de omgevingsvergunning ingetrokken.

Lichthinder

De omwonende geeft aan lichthinder te ondervinden, maar toch is dat niet de reden voor het college om de vergunning in te trekken. Volgens het college is de welstandsnota van de gemeente verouderd en is daarin niet geregeld dat LED-verlichting is toegestaan.

En laten er in de gewraakte reclamezuil nou wèl LED-lampjes zitten. Dat is dan ook de formele reden om de vergunning in te trekken.

De ondernemer kan een uitnodiging tegemoet zien om op het gemeentehuis in Exloo te komen praten over een nieuwe vergunningaanvraag. Maar de zuil zal dan wel aangepast moeten worden.