Een bestelbus is vanmorgen van de weg geraakt op de Odoornerstraat in Exloo. Daarbij raakte één persoon gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 05.45 uur. Het koeriersbusje raakte van de weg in een flauwe bocht en belandde in de naastgelegen sloot. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijder bleef ongedeerd.