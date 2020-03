'Ik ga ervan uit dat de kanonnen van Coevorden nog goed zijn'

De kanonnen staan al tientallen jaren 'stil'. Sinds 1972 staan ze in Coevorden. In dat jaar kreeg de stad de kanonnen geschonken van de Industriële Vereniging Coevorden, tijdens de viering van het 300-jarig ontzet. "De kanonnen zijn in het verleden uit België gekomen. Ze hebben daar jarenlang in een arsenaal in Antwerpen gelegen", weet Mepschen.

Afmeerpaal in de haven

Daarna kregen de kanonnen een bijzondere functie. "Ze zijn toen als afmeerpaal gebruikt in de haven van Hellevoetsluis." Vergelijkbare kanonnen werden van de zestiende tot de negentiende eeuw gebruikt. Zo oud zijn de twee Coevorder exemplaren alleen niet. "Deze zijn rond het jaar 1871 gegoten."

Het is de bedoeling dat de Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden de kanonnen straks gaat gebruiken om saluutschoten mee te voeren. De gemeentearchivaris is ervan overtuigd dat dat mogelijk is. "Dat gaat zeker lukken. De kanonnen zijn van gietijzer, dus ik ga ervan uit dat de kwaliteit nog 100 procent is", aldus Mepschen.

(Rechten: Janet Oortwijn / RTV Drenthe)

Carl von Rabenhaupt Het jaar 1672 staat in Nederland bekend als het rampjaar. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen van Keulen en Münster. De bisschop van Münster - Bernard van Galen - had zijn pijlen gericht op Noord-Nederland. De vesting Coevorden wordt in juli van dat jaar aangevallen. De stad wordt gebombardeerd. Na een beleg van vijf dagen, valt Coevorden op 12 juli. Meteen daarna trekt bisschop Van Galen door naar Groningen, de volgende stad die hij wil veroveren. Maar dat valt hem vies tegen. De stad wordt namelijk verdedigd door Carl von Rabenhaupt. De duizenden bommen die Van Galen afvuurt (en die hem de naam Bommen Berend oplevert) zijn niet genoeg. Van Galen druipt op 28 augustus af, zijn leger nog maar op halve sterkte. Carl von Rabenhaupt ziet een mogelijkheid om het bezette Coevorden te bevrijden. Samen met schoolmeester en koster Mijndert van der Thijnen maakt hij een plan. Eind december 1672 wordt Coevorden van drie kanten aangevallen. Met succes. De stad wordt ontzet. Carl von Rabenhaupt wordt als beloning benoemd tot drost van Drenthe en gouverneur van Coevorden. Op 12 augustus 1675 overlijdt hij.

De bestorming van Coevorden, 30 december 1672, Pieter Wouwerman, 1672 - 1682 (Rechten: Rijksmuseum/Publiek Domein)

Lees ook: