Nederlander waardeert Herinneringscentrum: 'Meest informatieve organisatie'

Nederlanders vinden Herinneringscentrum Kamp Westerbork de beste vrijetijdsorganisatie op gebied van informatievoorziening. Dat blijkt uit onderzoek onder 180.000 mensen door Hendrik Beerda Brand Consultancy. Volgens de onderzoekers heeft dat te maken met de oorlog in Oekraïne, waardoor er meer interesse is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog.

Niet alleen het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt meer gewaardeerd, ook bijvoorbeeld het Anne Frank Huis in Amsterdam. Uit het onderzoek blijkt dat het Anne Frank Huis dit jaar de sterkste reputatie heeft van alle vrijetijdsorganisaties in Nederland. Jarenlang was dit de Efteling.

'Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid meer'

"De resultaten laten een duidelijke trendbreuk zien sinds de start van de Oekraïne-oorlog. Sindsdien is de Nederlander veel bewuster van het oorlogsverleden en de kwetsbaarheid van ons land. Vrijheid is opeens geen vanzelfsprekendheid meer en dat doet de interesse enorm toenemen in organisaties die zich op dit thema richten", zegt merkadviseur Hendrik Beerda. "Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Nationaal Militair Museum hebben sindsdien een nationale uitstraling ontwikkeld en worden direct gezien als de meest informatieve vrijetijdsorganisaties van Nederland."

Het Herinneringscentrum Westerbork staat wat betreft informatievoorziening bovenaan in een illuster rijtje. Het centrum houdt het Nationaal Militair Museum, het Anne Frank Huis, Oorlogsmuseum Overloon en het Rijksmuseum in Amsterdam achter zich op gebied van informatievoorziening.

Jaarlijks onderzoek