Tweede coronapatiënt bij bedrijf in Coevorden

Bij Bannink Packaging in Coevorden, het bedrijf waar de eerste coronapatiënt uit Drenthe werkt, is een tweede werknemer besmet geraakt. Het gaat om een medewerker van het bedrijf, die in Duitsland woont.

Henk Tingen van het bedrijf laat aan RTV Drenthe weten dat de man tot gisteren nog aan het werk was. "In Duitsland zijn ze een stuk strenger met testen. Hij blijkt corona te hebben, terwijl hij zich niet ziek voelt." Volgens Tingen is de man, die werkzaam is in de binnendienst van Bannink, dan ook gewoon thuis aan het werk. Hij zit in thuisisolatie.

Bij Bannink Packaging in Coevorden werken zo'n zestig mensen. Volgens Tingen gaat de GGD nu de medewerkers persoonlijk langs, om erachter te komen wie met de man in aanraking is geweest.

'Business as usual'

"We moeten het niet overdrijven. De productie gaat hier gewoon door. Het is wat dat betreft business as usual. Alle medewerkers zijn ingelicht: de werknemers die hier aanwezig zijn persoonlijk, medewerkers die niet in Coevorden zijn per mail."

Bannink neemt geen verdere maatregelen. "We adviseren onze werknemers om bij klachten thuis te blijven. Meer kunnen we niet doen." Het is niet bekend wat de privésituatie van de man uit Duitsland is.

Schüttorf

Waarschijnlijk komt de man uit de Duitse gemeente Schüttorf. De Duitse omroep NDR schrijft dat een 30-jarige man uit Duitsland, net over de grens met Drenthe, besmet is geraakt met het coronavirus. Volgens de regionale overheid heeft deze man het virus waarschijnlijk opgelopen na contact met iemand in Coevorden. De Duitser zit in quarantaine, net als zijn familieleden.

