Bewoners moeten Park Hesselte in Havelte dit jaar verlaten: 'Mensen zijn in rep en roer'

Zelf kwam Hofmann drie jaar geleden op Hesselte wonen nadat ze in het buitenland had gewoond. Ze had er al een chalet staan om te verblijven bij bezoekjes aan Nederland. "Op een gegeven moment hebben wij een soort noodkreet gehad van mijn ouders om meer als mantelzorgers aan de slag te gaan. Uiteraard laat je je ouders niet stikken." Een huis rondom Havelte vinden bleek 'ontzettend moeilijk'. "We hebben ons chalet staan hier, toen hebben we besloten: dan gaan we daar wel wonen en kijken we van daaruit wel waar we verder naar toe gaan. Niet wetende dat de woningmarkt zo op slot zit en dat het zo moeilijk is om aan iets te komen", zegt ze. "Wij staan al jaren ingeschreven als woningzoekende."

Geen plan

Hofmann en Karssen hebben zich met anderen verenigd in Huurdersbelang Hesselte. Ze zeggen te begrijpen dat er woningen gebouwd moeten worden. "Wat wij niet begrijpen is waarom het zo'n haast heeft, omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat per 1 januari aanstaande er een schep in de grond gaat en die woningbouw gepleegd gaat worden", stelt Hofmann. "Als wij er allemaal af moeten, hebben wij het idee dat het een stuk grond wordt dat jaren lang braak blijft liggen. Er moet aan allerlei eisen voldaan worden, je ligt hier dicht bij Natura 2000-gebied en er zijn nog geen plannen."

Ondertussen neemt het woongenot af. Naast de zorgen over hun toekomst zien ze dat het park in verval raakt sinds de gemeente de grond kocht. Sommige standplaatsen zijn al leeg. Karssen laat zien hoe ze gas uit een achtergebleven leiding laat ontsnappen. Ze maakt zich zorgen over de veiligheid. Onkruid tiert welig en van onderhoud is geen sprake meer.