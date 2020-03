Zorgen bij bewoners Westerveld over 5G in Drenthe

"Ik ben er niet van overtuigd dat het veilig is" zegt Leo Jabaaij. Hij benadrukt dat binnen de woongroep gezondheid en duurzaamheid belangrijke waarden zijn en dat de nieuwe technologie niet vanzelfsprekend daarin past. "5G is een hele nieuwe technologie die in het leger is ontwikkeld om mensen te bestralen en daarmee uit te schakelen."

Onzin

Volgens Rob Bongenaar van Monet (samenwerking telecomproviders) zijn de opvattingen van Jabaaij niet op feiten gebaseerd. "5G gaat verder op de frequenties die we al kennen van de 2G, 3G en de 4G. Daarmee komt er niet meer straling dan in de huidige situatie." Bovendien voldoen de masten aan de Europese regelgeving. "Sterker nog, we zijn een tienvoud minder krachtig dan 'Europa' voorschrijft". Bongenaar snapt niet goed waar de angsten voor 5G vandaan komen. "De Gezondheidsraad, het RIVM, het Agentschap Telecom en ook een reeks internationale organisaties stellen keer op keer dat 5G veilig is, maar blijkbaar is dat niet genoeg."

Toepassingen

5G kan internet bieden dat wel 100 keer sneller is dan het bestaande 4G-netwerk. In de toekomst worden toepassingen van 5G gezocht in het aansturen van zelfrijdende auto's, the internet of things (het aansluiten van apparaten op internet) en toepassingen in de landbouw of de medische wereld. Een supersnelle internetverbinding zou bijvoorbeeld opereren op afstand mogelijk kunnen maken. Op dit moment zijn er verschillende testlocaties. Een boer in Valthermond onderzoekt met behulp van 5G de dosering van gif bij zijn gewassen.

Jabaaij vreest dat 5G in de toekomst misbruikt kan worden. Hij wijst op de technologische ontwikkelingen in China waar inwoners nauwlettend in de gaten worden gehouden door overheidsdiensten. Met 5G zou dat ook in Nederland gemakkelijker worden. Alhoewel China een dictatuur is waar minderheden worden onderdrukt wil hij ook in Nederland een vinger aan de pols houden. "Ik kan in ieder geval zeggen dat ik heb gewaarschuwd voor de risico's."