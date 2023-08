Cel en werkstraf voor Thijs Römer voor online zedendelicten

Acteur Thijs Römer is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor online zedendelicten met drie minderjarige meisjes. De rechtbank legt hem daarnaast de maximale taakstraf op van 240 uur.

Ook moet hij hij zich te laten behandelen bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Römer was niet bij de uitspraak aanwezig, zijn advocaat evenmin. Een van de drie slachtoffers was wel aanwezig in de rechtszaal.

De opgelegde celstraf is hoger dan de strafeis. Het Openbaar Ministerie had negentig dagen cel geëist, waarvan 89 dagen voorwaardelijk.

Grensoverschrijdend seksueel gedrag

De rechtbank acht bewezen dat de acteur schuldig is aan strafbaar grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij verleidde de meisjes, van wie een uit Noord-Drenthe, online tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto's. Dat is gebeurd tussen november 2015 en november 2017 toen de meisjes 14, 15 en 16 jaar waren.

"De verdachte heeft doorlopend misbruik gemaakt van het overwicht van de slachtoffers die tegen hem opkeken of zelfs verliefd op hem waren", aldus de rechtbank. "Ze durfden geen nee te zeggen, omdat ze bang waren het contact met de verdachte te verliezen. De rechtbank neemt het verdachte uiterst kwalijk dat hij met zijn onbetamelijke gedrag de grenzen van deze minderjarige slachtoffers heeft overschreden."

'Over de grens gegaan'

Römer gaf twee weken geleden tegenover de rechter toe dat hij "over de grens was gegaan". Hij zat in verschillende WhatsApp-groepen, waaronder een groep met minderjarigen. Hij besprak met hen de seksualiteit en gaf ze masturbatietips, zei hij tegen de rechter.

Hij speelde op dat moment de rol van een mentor, maar daarin was hij te ver gegaan. Een van de meisjes deed begin vorig jaar als jongvolwassene alsnog aangifte tegen de acteur. De 21-jarige vrouw uit Noord-Drenthe vertelde op sociale media wat haar als 14-jarige was overkomen.

Na haar aangifte deden nog twee, inmiddels, jonge vrouwen uit Heerenveen en Noord-Brabant aangifte. De verhalen van de drie aangeefsters komen sterk met elkaar overeen. Ze keken erg tegen de twintig jaar oudere acteur op en dachten dat hun contact met hem speciaal was.

Vrijgesproken van dwang

Römer zou ook foto's van zijn ontblote geslachtsdeel hebben gestuurd naar de minderjarige fans. Hij gaf bij de rechter toe dat hij dergelijke foto's verstuurde, maar alleen naar meerderjarige fans.

"De rechtbank kan niet vaststellen of de dickpics ongevraagd zijn verstuurd", aldus de rechter. Daarom is de acteur vrijgesproken van dwang. Wel noemde de rechtbank het versturen van dickpics "in strijd met de sociaal-ethische norm".