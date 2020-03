Drents bedrijfsleven aarzelt over elektrisch rijden

De aftrap van de Fossielvrije Weken in Drenthe, Groningen en Friesland was vandaag in de stad Groningen (Rechten: Andries Ophof)

Een Fries idee is het, de Fossielvrije Weken. Ooit opgezet om te proberen meer aandacht te vragen voor de energietransitie en 'schoon' rijden. Het was in Friesland zo'n succes, dat nu ook de provincies Drenthe en Groningen aanhaken. Ook veel gemeenten in Drenthe, zoals Westerveld, doen mee. Vanmiddag was de aftrap van editie 2020.

Mensen enthousiast maken

Tijdens het evenement wordt de focus gelegd op vervoer zonder gebruik van brandstoffen als benzine en diesel. De Drentse energiecommissaris Femke Adriaens moet Drenthe warm maken voor dit initiatief. "We willen zoveel mogelijk mensen enthousiast maken. Er zijn daarom allerlei evenementen", zegt Adriaens.

Zij richt zich vooral op het bedrijfsleven. "We hopen dat werkgevers met hun werknemers gaan kijken hoe ze de uitstoot van zakelijke kilometers kunnen verminderen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van snelle fietsen, douches op het werk voor mensen die met de fiets naar het werk gaan, meer carpoolen of thuis werken", zegt Adriaens. "Daar gaan we heel veel over vertellen."

Drenthe kijkt de 'kat uit de boom'

Het bedrijfsleven in Drenthe moet volgens Femke Heythekker, een van de andere Drentse aanjagers van het evenement, nog wel warm worden gemaakt voor de Fossielvrije Weken. "Het komt mondjesmaat op gang. Ze kijken de kat uit de boom en kijken wat anderen doen. We moeten ze echt warm maken voor het project." Heythekker benadert bedrijven om ze te stimuleren om mee te doen.

Een van de deelnemende bedrijven is leasemaatschappij Mobility Service uit Eelde. Elektrisch rijden is vooral iets voor de zakelijke rijder met leaseauto's. Elektrische auto's zijn niet goedkoop in de aanschaf. Vandaag werd overigens bekend dat de overheid een subsidie tot 4.000 euro beschikbaar stelt voor de aanschaf van een elektrische auto. "Het afgelopen jaar is zo'n 50 procent van onze nieuwe inzet van auto's elektrisch", zegt Hilda Boerma van Mobility Service.

'Laadpaalfiles'

Toch kleven er wel nadelen aan elektrisch rijden. "Bijvoorbeeld dat de caravan niet achter een elektrische auto zou kunnen. Dat horen we vaak. Het kan wel, alleen gaat het ten koste van het aantal kilometers die je kan rijden." Ook de vraag of er onderweg wel voldoende oplaadpunten zijn is punt van discussie. In de herfstvakantie bleken er onderweg van Nederland naar de wintersportgebieden in Duitsland en Oostenrijk 'laadpaalfiles' te staan. "Dat klopt toch niet helemaal. Er zijn laadpalen onderweg, maar dan moet je die wel even zoeken."

Het Eelder bedrijf heeft met het personeel een eigen afsluiting van de Fossielvrije Weken bedacht. "We gaan met het hele bedrijf met elektrische auto's naar Parijs om te kijken hoe dit daadwerkelijk gaat in de praktijk", aldus Boerma. "Om te kijken hoe het gaat met onderweg laden, bijvoorbeeld."

Ga met elkaar in gesprek over elektrisch rijden

Energiecommissaris Adriaens probeert ondertussen bedrijven met elkaar in contact te brengen, zodat ze elkaar helpen om na te denken over het terugdringen van de uitstoot op de weg. "Je moet het een keer doen en ervaren. Dan merk je dat er best wel oplossingen zijn die niet meteen geld kosten. Het gaat om het gesprek."

In de vorige editie van het evenement werd ook aandacht besteedt aan elektrisch vliegen