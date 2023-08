Te weinig palen en stiekem laden: stekkerauto's brengen campings in de knel

Frustratie bij campinghouders

Omdat De Berenkuil een autovrije camping is, parkeert niemand bij de standplaats en iedereen op het parkeerterrein. Gemakshalve de stekker in een contactdoos stoppen bij het huisje of de kampeertent is daardoor geen optie. Collega-ondernemers in de recreatiesector zien echter steeds meer gasten die gratis hun duurzame bolide vol laten pompen bij de eigen verblijfplek. Terwijl alledaagse stroomaansluitingen hier niet voor gemaakt zijn. Met brandgevaar of kortsluiting tot gevolg.