Van brandweerslangen naar 10 meter lang kunstwerk: oude slangentoren Assen heeft nieuwe functie

Sinds 1981 zit de deur van de oude slangentoren in Assen op slot voor bezoekers, tot vandaag. Want de toren aan de Content Hofstede heeft vanaf nu een andere functie. Vanochtend hing kunstenaar Guus Slauerhoff zijn tien meter lange kunstwerk op, onderdeel van zijn tentoonstelling Dasein und Ich

Vroeger stond aan de Content Hofstede de brandweerkazerne. Het enige wat er nu nog van over is, is de oude slangentoren. Bedoeld om de slangen ten droge te hangen. Nu gebruikt CAMPIS het voor het eerst als plek om er kunstprojecten tentoon te stellen. Slauerhoff trapt af met zijn tentoonstelling Dasein und Ich. Dasein und Ich gaat over de oorlog in Oekraïne, wat dat doet met de mensen en hoe wij er vandaag de dag mee omgaan.

Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne houdt Slauerhoff al sinds het begin ontzettend bezig en met dit kunstwerk wil hij medeleven tonen aan de inwoners van Oekraïne. "Via verslaggeving op het journaal horen wij over de oorlog. Maar dit wordt naarmate de tijd verstrijkt steeds minder. Ik vind het belangrijk dat wij de oorlog niet als iets normaals gaan zien, maar dat het onder de aandacht blijft. Daarom hoop ik ook dat mijn kunstwerk een dusdanige impact heeft dat het een hele poos blijft hangen in het hoofd van de bezoeker."

Ook het decor waarin het kunstwerk zich bevindt, de slangentoren, draagt daarbij aan vindt Slauerhoff. "Het is hier stoffig, vies en er ligt wat puin. Dat past allemaal bij de oorlog. Daar is ook veel puin en ellende, daarom gaan we hier ook niet opruimen en schoonmaken. Omdat het decor bijdraagt aan de impact die ik probeer te laten zien."

Kunst in de publieke ruimte

CAMPIS heeft in Assen al een galerie, maar wil ook meer hedendaagse kunst buiten de eigen locatie brengen. Daarom besloten ze om samen met de eigenaar van de slangentoren de locatie te gebruiken voor een tentoonstelling. "Voor Assenaren is dit een iconisch locatie. Iedereen kent de oude slagentoren. En het ziet er mooi uit", zegt Karlijn ter Horst van CAMPIS.

Het is niet voor het eerst dat CAMPIS een tentoonstelling in een openbare ruimte heeft gedaan. Eerder waren er al kunstwerken te zien in de Gouverneurstuin. Ook in de toekomst wil de organisatie nog meer kunstwerken presenteren in Assen. "Maar we hebben nog geen concrete plannen", zegt Ter Horst.

De tentoonstelling Dasein und Ich is tot en met 1 oktober elke zaterdag en zondag te zien in de oude brandweerkazerne in Assen.