Farmers Defence Force overweegt stap naar Haagse arena: 'Tijd voor een volgende stap'

Farmers Defence Force (FDF) wil mogelijk meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat bevestigt Jos Ubels, de uit Anderen afkomstige vice-voorzitter van FDF.

Het bestuur van de belangengroep legt die mogelijkheid maandagavond voor aan de leden in een ledenvergadering. "We hebben diverse strategieën uitgewerkt, waar politieke deelname er een van is", zegt Ubels. "Als we daar ruggensteun voor krijgen van onze leden, gaat dat gebeuren. Zij kiezen waar ze het meeste vertrouwen in hebben."

Wat die andere plannen zijn, wil Ubels niet toelichten. "We willen niet dat ze dat via de media moeten lezen, maar ze zijn allemaal gericht op het politieke spectrum."

Vlog

FDF-voorman Mark van den Oever kondigde het nieuws gisteren in een vlog aan. "Er is een leegloop geweest in Den Haag en dat is een goeie zaak. Nu is het de vraag: hoe gaan we dit in klinkende munt omzetten. We hebben verschillende ideeën over de koers van FDF op een rij gezet. En wij hebben politieke mogelijkheden gekregen", zegt Van den Oever in een vlog.

Volgens Ubels zou de tijd rijp kunnen zijn voor het oprichten van een politieke partij. "De BBB is een hele grote landbouwpartij en is de landbouwsector goedgezind. Ze hebben heel veel aandacht gekregen. Dat hebben de boeren voor elkaar gekregen met actievoeren."

Volgende stap

Voor FDF is het tijd voor een volgende stap, zegt Ubels. "Dat actievoeren heeft gewerkt. Nu is het de vraag of de BBB voldoende is, of dat FDF daar nog iets aan toe kan voegen."