Britse Flybe houdt vliegtuigen aan de grond [update]

De Engelse regionale luchtvaartmaatschappij Flybe zit opnieuw in de problemen. Het aantal boekingen is vanwege de dreiging van het coronavirus drastisch gedaald. Een vliegticket boeken is niet meer mogelijk, omdat de website van de maatschappij het niet meer doet. De vlucht van Londen Southend naar Groningen Airport Eelde aan het eind van de middag is geannuleerd, evenals de vlucht die een half uur later in omgekeerde richting zou gaan.

In januari dreigde het voor Flybe ook al mis te gaan. Toen werd een oplossing gezocht in uitstel van het betalen van belasting, de zogenaamde Air Passenger Duty (APD). Dat gaf Flybe lucht. Maar nu wachten zo'n 2000 personeelsleden opnieuw in spanning af wat er gaat gebeuren. Engelse media melden dat het nog maar de vraag is of Flybe kan blijven bestaan.

Groningen Airport Eelde

Wat de situatie bij Flybe verder betekent voor Groningen Airport Eelde kan een woordvoerder van de luchthaven nog niet zeggen. Flybe voert de lijndienst tussen Groningen Airport Eelde en Londen Southend Airport uit in opdracht van Stobart Air. Ze doen ook de boekingen voor deze vlucht. In januari meldde Groningen Airport Eelde dat er geen reden tot zorg is. Bij een faillissement zou er echter wel een probleem ontstaan met de boekingen, zo zei woordvoerder Bowy Odink.

De luchthaven nam destijds contact op met Stobart Air in Londen. Die maatschappij is ook eigenaar van de luchthaven van Londen Southend. "Er is geen reden tot zorg, vertellen ze ons bij Stobart. De lijndienst blijft gewoon bestaan", klonk het destijds.

Op rand van faillissement

Stobart Air heeft samen met Virgin Atlantic en een investeringsmaatschappij vorig jaar Flybe overgenomen. De naam wordt ook veranderd in Virgin Connect. De drie willen fors investeren in het 'nieuwe' Flybe. Maar het is, zo zeggen Engelse media, lastiger om de financiering rond te krijgen. En daarom kloppen ze aan bij de Engelse regering.

En nu heeft de grootste regionale luchtvaartmaatschappij van Europa te maken met fors minder boekingen. Dit vanwege de dreiging van het coronavirus. Dat brengt de noodlijdende maatschappij verder in de problemen. Volgens de Britse omroep BBC zouden de laatste vluchten woensdagavond worden uitgevoerd.