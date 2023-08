Slachtoffer van Thijs Römer verrast door celstraf

Eén van de slachtoffers van acteur Thijs Römer, die bij de uitspraak aanwezig was, is verrast door de cel- en werkstraf die de acteur heeft gekregen.

Grensoverschrijdend gedrag

Het slachtoffer dat dinsdag aanwezig was, had tijdens de inhoudelijke behandeling twee weken eerder als enige gebruikgemaakt van haar spreekrecht. Omdat het vermeende slachtoffer vlak achter Römer in de zaal zat, had zij verzocht of de acteur zich tijdens het voorlezen van haar slachtofferverklaring naar haar om wilde draaien. "'Vinger jij jezelf weleens?', vroeg je mij. En voor het geval je het niet wist: ik was 14 jaar!", zei de vrouw toen. "Je hebt misbruik van mij gemaakt, Thijs. En dat weet je heel goed."