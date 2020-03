Derde dag strafproces oud-No Surrender-baas Henk Kuipers van start

De rechtbank in Groningen gaat vandaag verder met het strafproces tegen Henk Kuipers (55) uit Emmen. De voormalig No Surrender-voorman wordt verdacht van twaalf strafbare feiten, waaronder het leiding geven aan een criminele organisatie.

Dit wordt de derde dag waarop Kuipers door de rechters over deze beschuldigingen wordt ondervraagd. Voordat de zaak uiteindelijk van start ging werd die tot drie keer toe uitgesteld, vanwege ziekte van zijn advocaat Roy van der Wal en Henk Kuipers zelf.

Wraking

Begin februari dreigde de zaak weer te stagneren, omdat Kuipers zich niet fit genoeg voelde. De rechters wezen het verzoek om te staken toen af. Kuipers probeerde vergeefs andere rechters op de zaak te krijgen en diende een wrakingsverzoek in. De wrakingskamer, die dezelfde dag in allerijl werd samengesteld, wees dit verzoek af.

Kuipers beriep zich vervolgens op zijn zwijgrecht. Na een lunch met zijn advocaat kwam hij hierop terug. Hij deed alsnog zijn zegje over de beschuldigingen. Hij ontkent dat hij tussen 2014 en 2017 mensen heeft afgeperst. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn zeker tien mensen afgeperst of met geweld bestolen.

In een aantal van deze afpersingen werkte Kuipers volgens het OM samen met een zakenman uit Sneek. Die zou zijn financiële geschillen met zakenrelaties door Kuipers op die manier hebben opgelost. Dit kwam, volgens het OM, met name naar voren op afgeluisterde telefoongesprekken (tapgesprekken). Kuipers ontkende de aantijgingen.

Bij andere afpersingen zou het gaan om leden van de (inmiddels verboden) motorclub. Wanneer die niet naar zin de regels naleefden werden zij mishandeld en moesten zij hun clubhesjes inleveren. Deze zogenoemde 'bad standings' waren volgen het OM te horen op afgeluisterde gesprekken in het voormalige clubhuis in Emmen.

Geagiteerd

Kuipers ontkende ook deze beschuldigingen. Hij sloeg nooit mensen: "behalve bij sport in de ring". De oud-captain raakte tijdens de vorige zittingsdag steeds meer ontstemd tijdens de ondervraging van de rechters. "Is dit nou een megazaak tegen mij", riep hij uit. "We gaan er in vier uur doorheen, terwijl ik achter u dertig dossiers zie staan."

Hij ontkent dat hij de grote leider was bij No Surrender. "Ik besliste niet alleen, we beslisten samen", zei hij op de vorige zittingsdag tegen de rechters. Kuipers vergeleek de motorclub met het leger en de voetbalbond KNVB; "Maar dan anders". Bij No Surrender werd vergaderd over motorritjes en feestjes, zei hij.

Klaas Otto

No Surrender werd in 2013 door Klaas Otto opgericht. Kuipers stapte in 2014 over van de motorclub Satudarah naar No Surrender. Hij nam toen tientallen leden mee. Otto was op dat moment Generaal binnen No Surrender. In 2016 trad Otto terug en nam Kuipers het roer over.

Kuipers is een van de vijf (ex)-leden van de motorclub die terecht staat voor onder meer leidinggeven aan een criminele organisatie. In juni stonden andere voormalige voorzitters als Klaas Otto, Rico R. uit Hulst en Theo ten V. uit Klazienaveen terecht. Maar ook de zaak tegen de zakenman uit Sneek werd toen behandeld.

Volgens de planning zou het OM vandaag ook met een strafeis komen. Dit gebeurt niet, liet de rechtbank weten. De feiten die nog niet (voldoende) zijn behandeld, worden aan Kuipers voorgelegd. Daarna komen de persoonlijke omstandigheden van de verdachte aan bod.

Mogelijk wordt daarna duidelijk wanneer het OM de strafeisen in alle vijf de zaken bekendmaakt. Daarna krijgen de advocaten de gelegenheid om de verdediging te voeren.

