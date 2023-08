Oud-politieagente Sonja Oost blijft medailles aaneenrijgen op WK voor politie en brandweer

En dat ze in Winnipeg toch weer de medailles aaneenreeg, is toch maar weer mooi een beloning van haar weerbaarheid na enkele blessures. "Ik heb een kijkoperatie in mijn knie gehad, want daar zit wat slijtage in", zegt ze. "Ook heb ik een hernia-operatie achter de rug. Helaas kon ik daarom vorig jaar in Rotterdam niet meedoen. Ouder worden is niet altijd even makkelijk. Maar het lukt me nog steeds om medailles te winnen. En dat geeft een heel goed gevoel."