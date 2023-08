In Havelte staat het enige raskattenhotel van het land

Er kan deze vakantieweek geen gast meer bij in het Resort Cats-Inn. Het enige raskattenhotel van het land staat in Havelte en is volgeboekt.

Een heuse incheckbalie, ballenbak, zwembad, klimboom en buffet met zes verschillende soorten voer. De gasten van Resort Cats-Inn komen tijdens hun verblijf niets te kort.

"Baasjes komen bij ons uit heel Nederland. Dus we zijn de hele zomervakantie druk", legt hoteleigenaar Renate op Internationale Kattendag uit. "Wat in Frankrijk de 'zwarte zaterdag' is, is bij ons de 'zwarte week'."