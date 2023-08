Paardenhouderssoap Zweeloo na bijna 20 jaar nog niet opgelost: 'Ermee stoppen? Never'

Schadevergoeding

Maar hoe willen de twee überhaupt nog een bedrijfsuitbreiding financieren? Volgens Jan zal de gemeente daar toch echt de portemonnee moeten trekken. Al in 2012 hebben we een bedrijfsschaderapport laten opstellen, destijds nog op verzoek van de gemeente." Toen werd er nog een poging ondernomen om er in goed overleg uit te komen, legt Jan de aanleiding uit. Op voorwaarde dat de buurman in dat geval zijn gang kon gaan. Toen stelde de accountant van Stel het bedrag vast op 1,2 miljoen euro. Maar inmiddels is dat opgelopen naar het dubbele, schat Jan.

De hele geschiedenis is ze niet bepaald in de koude kleren gaan zitten. Tineke: "Door de spanning en de stress ben ik al eens in het ziekenhuis beland. Het geeft allemaal zo'n frustratie. We hebben gewoon het gevoel dat de poten onder onze stoelen vandaan worden gezaagd."

Zwart zaad

Vanuit hun omgeving is al vaker de suggestie gedaan om op te geven en het verlies te nemen. Jan: "Ja, dat wordt door iedereen gezegd. Bij aanvang van onze plannen hadden wij geen cent nodig en nu zitten we op zwart zaad." Tineke: "Al ons vermogen hebben we er in gestoken. Onze pensioenen. We lenen geld. Dit loopt al jaren. En dan moet ik zeggen: ik stop ermee? Never."

De gemeente Coevorden zei in het laatste treffen in de rechtbank geen grond te hebben om de omgevingsvergunning in te trekken. De rechtbank in Groningen dacht daar in april duidelijk anders over. Bij het uitblijven van bouwactiviteiten voor de duur van 26 weken, is dit deels of in zijn geheel mogelijk.

De gemeente heeft echter verzuimd om dit nader te onderzoeken en mee te nemen in de besluitvorming om het intrekkingsverzoek van de familie Stel af te wijzen, vond de Raad van State. Coevorden moest daarom zijn huiswerk opnieuw doen en met een nieuw besluit komen.

Vertraging door juridische procedures

Navraag leert dat de gemeente dit in juli gedaan heeft. De familie Stel en hun advocaat zijn hierover inmiddels geïnformeerd, laat een woordvoerder weten. Het verzoek is opnieuw afgewezen. Volgens de gemeente heeft het stel al in januari 2021 een verzoek ingediend om handhavend op te treden omdat de woning binnen twee jaar klaar had moeten zijn en dat niet het geval was. Volgens de gemeente staat dat nergens vermeld in de officiële spelregels rond het verlenen van een vergunning.

Bovendien zegt de gemeente dat de bouw zich toen (dus in 2021) al in de afrondingsfase bevond. De buurman woont er sinds dit voorjaar, aldus de gemeente. Er is sprake geweest van vertraging, maar dit is vooral veroorzaakt door de juridische procedures van de familie Stel. De paardenstal is volgens de gemeente al in 2016 gebouwd.

Postregistratiesysteem

De gemeente Coevorden verwijst naar onder meer eerdere uitspraken van de Raad van State in deze kwestie. In een zittingsverslag staat vermeld dat Stel in april 2005 bezwaar heeft aangetekend tegen de bestemmingsplanwijziging die de komst van een agrarisch bedrijf naast die van hem mogelijk maakte. De gemeente beweerde destijds dat de ontvangst van een dergelijke brief niet door het postregistratiesysteem van de gemeente is geregistreerd. Alleen beweren dat je een brief hebt afgeleverd, is niet voldoende, oordeelde de Raad van State toen. Stel moest zelf maar met bewijs komen, bijvoorbeeld met getuigenverklaringen.