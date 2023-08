Uitbreiding bedrijventerrein Hoge Akkers Ruinerwold klaar in december

Achttien ondernemers hebben zich gemeld voor plekje op het vernieuwde bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold. Eerder dit jaar stemde de raad van de gemeente De Wolden in met de uitbreiding van het terrein. In december moet de grond helemaal klaar zijn voor gebruik.

In totaal is er zo'n 6,5 hectare aan plek bijgekomen. Ondernemers vragen al langere tijd om meer ruimte. Die wens is nu in vervulling gegaan. Volgens wethouder Gerrie Hempen was het even puzzelen om het allemaal rond te krijgen. "Nu kunnen we onze ondernemers weer letterlijk de ruimte geven om te ondernemen."