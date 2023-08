Poging tot inbraak bij minstens 3 bedrijfspanden in Gieten

In de Steenkamp in Gieten is in de nacht van vrijdag op zaterdag een poging tot inbraak gedaan bij minstens drie panden. Daarvoor is nog niemand aangehouden.

De politie wil vanwege het onderzoek dat zij doet weinig kwijt over de zaak. Wel wordt bekeken of er mogelijk raakvlakken zijn met de inbraken in Annen. Een dag eerder werd daar in drie bedrijfspanden ingebroken aan de Hullen en Smalwolde. "Maar het is nog te vroeg om daar iets concreets over te zeggen", aldus een politiewoordvoerder.