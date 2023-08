Hoogeveen mikt op honderden openbare laadpalen in 2030

De komende jaren is de verwachting dat er steeds meer mensen elektrisch gaan rijden. Elke gemeente werkt daarom aan een plan om ervoor te zorgen dat er straks genoeg laadpunten zijn. Zo ook de gemeente Hoogeveen. Nu zijn er 68 openbare laadplekken, maar dat getal moet in 2030 oplopen tot 691.

Dat blijkt uit de nieuwe laadvisie van de gemeente. Nu rijden er in Hoogeveen zo'n 1300 elektrische auto's rond, maar de verwachting is dat het over twee jaar al drie keer zoveel is. Dat aantal blijft alleen maar stijgen, denkt Hoogeveen. In totaal rijden er rond de 28.000 auto's rond in de gemeente. In 2040 wil de gemeente CO2-neutraal zijn. Elektrisch rijden moet de uitstoot terugdringen.

Laadpleinen

Hoogeveen heeft een aantal ideeën om alle laadpunten de komende jaren te realiseren. Zo wordt er gedacht aan laadpleinen in de openbare ruimte. Dat zijn plekken, bijvoorbeeld in een wijk, waar meerdere laadaansluitingen komen. Dat moet ervoor zorgen dat meer mensen tegelijkertijd kunnen laden en niet hoeven te zoeken naar een oplaadpunt.

Het liefste wil de gemeente dat doen op centrale plekken. Parkeerpleinen en dorpskernen worden genoemd. Het centrum lijkt de voorkeur te krijgen, maar ook een woonwijk is in beeld. De wijk moet nog wel bepaald worden. Voorwaarde is wel dat mensen maximaal 500 meter hoeven te lopen naar een laadplein.

Nieuwe aanvragen

De afgelopen jaren konden inwoners van Hoogeveen geen openbare laadpaal laten plaatsen in de wijk. In 2021 werd het contract met palenverstrekker Allego stopgezet. Tot onvrede van een aantal inwoners, omdat ze wel elektrisch wilden rijden, maar geen laadpaal in de buurt hadden.

Hoogeveen heeft ervoor gekozen om toch een nieuw contract aan te gaan met een nieuwe verstrekker. Daarin trekt de gemeente op met de andere Drentse gemeenten en een aantal Groningse gemeenten. Het bedrijf Equans gaat de komende drie jaren de palen plaatsen. Vanaf september kunnen Hoogeveners weer een aanvraag indienen.

'Struikelgevaar'

Voor een deel van de inwoners is het niet mogelijk om thuis op te laden, omdat ze geen oprit hebben. Dus moet er een openbare paal komen, maar die kon dus een lange tijd niet worden aangevraagd. Een aantal Hoogeveners wilden daarom iets anders proberen. Namelijk een kabel trekken van de woning naar de auto langs de weg. Het snoer zou dan in een kabelgoot weggewerkt kunnen worden, zodat voetgangers en fietsers er geen last van zouden hebben.

In de nieuwe laadvisie is dat idee afgeschoten. Volgens de gemeente zou er dan een wildgroei komen aan kabels op of in het trottoir. Het zou daarom kunnen zorgen voor een valpartij of struikelgevaar. "De gemeente Hoogeveen wil de kwaliteit van de openbare ruimte waarborgen en het trottoir toegankelijk houden voor iedereen", is te lezen. Daarom gaat de gemeente hier ook op handhaven.

Stroomnet

Het plaatsen van alle palen in de openbare ruimte moet geen probleem zijn voor het stroomnet. "Op de laadpleinen kan de spanning slim verdeeld worden over aangesloten voertuigen, in tegenstelling tot het gebruik van losse laadpalen", schrijft het college.