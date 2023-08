FC Emmen over commotie na aantrekken veroordeelde Ubbink: 'We vinden dat hij kans verdient'

De directie ging vervolgens in gesprek met Ubbink over de situatie. Zij laat nu weten dat het contact tussen Ubbink en het meisje 'van beide kanten vrijwillig' was. De straf van de rechter heeft Ubbink geaccepteerd. Emmen noemt Ubbink ten tijde van het strafbare handelen 'jong en naïef'. 'Hij heeft spijt van wat er is gebeurd', aldus de club. 'We zijn inmiddels tien jaar verder en hij deelt zijn leven met zijn vriendin en hun dochtertje. Wij vinden dat Desley een kans bij ons verdient en ons kan versterken.'