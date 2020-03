Harry's Blues zondag 8 maart 2020

Als mondharmonicavirtuozen Sugar Blue en Paul Jones je omschrijven als één van de grootste bluesharmonicaspelers, dan weet je het wel. De Britse Giles Robson behoort tot het top van de huidige bluesgeneratie. Giles Robson is niet zomaar een imitator. Nee, hij heeft inmiddels een eigen harpstijl ontwikkeld. Uiteraard heeft hij goed en veel geluisterd naar mentors als Little Walter en James Cotton, maar toch slaagt hij in originaliteit. Onlangs kwam zijn nieuwste album Don't give up on the blues uit. Giles kreeg in 2019 de Britse Blues Music Award en heeft als eerste Europese artiest bij het befaamde Alligator label getekend waar Giles bij het American Showplace Music label werd ondergebracht. Giles Robson's spel is namelijk overdonderend hard en rauw en zijn tweede soloalbum heeft een on-Britse maar wel Amerikaans blues(rock) geluid waarbij je moet denken aan artiesten als The Fabulous Thunderbirds en The Red Devils. Op zijn nieuwe album wordt Giles begeleid door producer Bruce Katz op orgel en piano, Aaron Lieberman op gitaar, Antar Goodwin op bas en Ray Hangen op drums.