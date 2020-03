Meer toeristen naar Drenthe, maar provincie loopt landelijk achter

Voor Drenthe geldt een stijging van het aantal gasten van 1,9 procent. Het aantal overnachtingen steeg met 3,1 procent. In het Noorden is Drenthe daarmee een positieve uitzondering. Zowel in Friesland, Groningen, Overijssel en Flevoland nam het aantal gasten juist af.

'We doen het goed'

"Wij zijn tevreden", zegt marktonderzoeker Miranda Horstman van Marketing Drenthe. "Als we onze cijfers vergelijken met de andere provincies in het Noorden, dan doen we het gewoon goed." Die stijging komt vooral dankzij gasten uit het buitenland. "De binnenlandse markt is al jaren vrij stabiel. Groei moeten we halen uit het buitenland. Met onze campagnes richten we ons vooral op de Duitse buren. En dat werkt. Ondernemers ontvangen steeds meer Duitse gasten."

Goed jaar voor campings

Vooral de huisjesterreinen doen het goed en ook de campings kenden vorig jaar een goed jaar. "Duitse gasten zitten graag in een huisje", weet de marktonderzoeker. De stijging van het aantal overnachtingen op campings was een aangename verrassing, nadat de afgelopen jaren het aantal overnachtingen daar juist afnam. "Misschien heeft dat ermee te maken dat we twee mooie zomers achter elkaar hebben gehad, maar dat is een beetje gissen. Net zoals het gissen is naar waarom het aantal hotelovernachtingen in Drenthe juist met 8 procent daalde. Maar we laten ons daardoor niet van de wijs brengen en kijken vooral naar de ontwikkelingen over een langere periode."

Landelijk gezien zit Drenthe aan de onderkant van de middenmoot. Koploper is Noord-Holland. Hier steeg het aantal gasten in een jaar tijd met ruim 10 procent en het aantal overnachtingen met 12,1 procent. Ook Noord-Brabant (+ruim 9 procent gasten en overnachtingen) en Gelderland (+6,9 gasten en 8,7 procent meer overnachtingen) doen het goed.

'Tegen Amsterdam kunnen we niet op'

Horstman plaatst wel een kanttekening bij de groei van het aantal gasten en overnachtingen in Noord-Holland. "De winst wordt daar grotendeels behaald door Amsterdam. Tegen zo'n grote groei kunnen wij op dit moment niet op." Maar Drenthe zou hier de komende jaren mogelijk wel van meeprofiteren. "Amsterdam is overvol met toeristen. Daarom bestaan er plannen om toeristen meer te spreiden over Nederland."

De toeristische groei van Noord-Brabant verklaart de marktonderzoeker dankzij Vincent van Gogh. "Noord-Brabant heeft daar afgelopen jaar fors op ingezet met grote evenementen. Daarmee heeft de provincie veel gasten en overnachtingen teruggewonnen, die het de afgelopen jaren juist verloor."

Van Gogh als trekpleister

Met de aankoop van Vincent van Gogh's schilderij Onkruidverbrandertje hebben het Drents Museum en ook de provincie een nieuwe publiekstrekker. "Dat is zeker voor buitenlandse gasten een trekker", zegt Horstman. "Daarnaast hebben we ook het Van Gogh Huis, maar je kunt dit niet vergelijken met de aantrekkingskracht van het Van Gogh Museum in Amsterdam of de activiteiten rond Van Gogh in Noord-Brabant."