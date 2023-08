Vriendinnen uit Zuidwolde helpen camping in Slovenië: 'Letterlijk van de kaart gespoeld'

Nelleke Pol (18) en Marieke Schreuder (21) uit Zuidwolde zagen de zware regenval en overstromingen in Slovenië de afgelopen dagen met lede ogen aan. Door het noodweer is er vrijwel niets meer over van camping Menina, waar de twee vriendinnen eerder deze zomer nog vakantie vierden. Ze besloten geld in te zamelen om de camping in het westen van het land er weer bovenop te helpen.

"We hebben daar echt een geweldige week gehad. Als je bij camping Menina op vakantie bent, voelt het of je deel uitmaakt van een familie. Toen we hoorden over de overstromingen en de schade die is aangericht, wilden we ze vanuit Nederland te hulp schieten", vertelt Schreuder. "De camping zal opnieuw moeten worden opgebouwd, want het is letterlijk en figuurlijk van de kaart gespoeld."

Volledig ondergelopen

"Het water stond zo'n anderhalve meter hoog, dus eigenlijk is er bijna niets meer over. Alleen het restaurant staat er nog, maar dat is volledig ondergelopen", vult Pol aan. "Tijdens onze vakantie hadden we ook wel slecht weer, maar dat was een ander verhaal. Die dikke regenbuien stopten wel op een gegeven moment. En het werd gecompenseerd met een temperatuur van 30 graden. Dus het droogde allemaal wel weer op."

Toen de vriendinnen doorkregen dat de camping in de periode daarna vrijwel volledig werd verwoest, begonnen ze een crowdfundingsactie. "Iedereen die ons geholpen heeft om onze vakantie geweldig te maken, zat daar nog en moest worden geëvacueerd", zegt Pol. "We kunnen er op dit moment niet heen, dus moesten we iets verzinnen wat vanaf hier geregeld kan worden. Het enige wat we kunnen doen is geld inzamelen."

Veel donaties

Tot grote verrassing van Pol en Schreuder wordt er volop gedoneerd. "We hadden nooit kunnen dromen dat het zo zou lopen. De actie stond er nog geen 24 uur op en toen hadden we ons streefbedrag van 5.000 euro al gehaald", aldus Pol. "En dat terwijl we vooraf dachten dat het bedrag eigenlijk te hoog zou zijn. Maar inmiddels zitten we zelfs al op 20.000 euro."

De medewerkers van de camping zijn op de hoogte van de actie. "Ze vinden het helemaal geweldig", weet Schreuder. "We hebben namelijk nog contact met Nederlanders die daar werken. Maar het draait natuurlijk niet om ons maar om de mensen die gedoneerd hebben. Zij hebben ervoor gezorgd dat het zo'n hoog bedrag is geworden."