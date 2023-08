Man bekladt politiebureau in Hoogeveen, verdachte opgepakt

Het politiebureau in Hoogeveen is gisteravond op meerdere plaatsen beklad met de woorden 'help'. De verdachte ging er op zijn motor vandoor en werd even later opgepakt.

Getuigen zagen gisteravond rond 19.00 uur hoe een man het politiebureau in Hoogeveen onder handen nam. Met verf schreef hij op het raam en op de stoep in hoofdletters 'help'.

Rijden onder invloed

Daarna ging de man er op zijn motor vandoor, zegt politiewoordvoerder Thijs Damstra. In Hollandscheveld, waar de 58-jarige man vandaan komt, werd hij opgepakt voor vernieling en het rijden onder invloed. De verdachte zit nog vast.