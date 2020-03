UCI kondigt maatregelen af voor Ronde van Drenthe rond coronavirus

"Mijn eerste woorden waren: Wie volgt?", zegt voorzitter Van Issum. Maar vandaag bleef het, wat dat betreft, stil in Hoogeveen en waren er geen nieuwe afzeggingen voor de Drentse wielerkoers.

Maatregelen rond coronavirus

Wel staat de telefoon de hele dag roodgloeiend. Pers en media melden zich massaal. Maar voor van Issum is er vooral veel onduidelijk. De wereldwielerbond UCI laat de beslissing over het doorgaan van wielerkoersen over aan de lokale overheden. Wel stuurde de mondiale wielerbond vandaag een mail aan de Ronde van Drenthe met maatregelen rond het coronavirus.

Zo moeten de renners verspreid worden over meerdere hotels. In het geval van de Ronde van Drenthe is dat geen probleem. Want er zijn zestien hotels waar de renners ondergebracht worden. Daarnaast moet het publiek bij de start op afstand gehouden worden om besmettingen te voorkomen. En bij het tekenen van de presentielijst mogen de renners niet dezelfde pen gebruiken. Tot zover de bemoeienis van de UCI. En dat is in de ogen van Van Issum wel wat karig.

"We betalen voor dopingcontroles en we moeten wedstrijdgeld afstaan aan de UCI. Maar alles wordt wel op ons bordje geschoven. Er zal nog wel gepraat moeten worden want we zullen toch niet alleen voor alle kosten moeten opdraaien?", reageert Van Issum.

Lokale overheden volgen landelijk advies

De betrokken lokale overheden in Drenthe laten weten dat ze het advies van het RIVM en de GGD volgen. En dat geeft vooralsnog geen aanleiding om de Ronde van Drenthe te schrappen. In 2001 werd de Drentse wielerkoers overigens al wel eens geschrapt in verband met de MKZ-crisis. En in 2013 gooide sneeuw roet in het eten.

Belangstelling nieuwe ploegen

Sinds gisteren melden zich ook nieuwe wielerploegen die de wedstrijd in Drenthe graag willen rijden. Het samenstellen van het rennersveld gebeurt met de hulp Cycling Service. "Er kunnen nog maximaal drie of vier ploegen bij. Maar dan moeten we eerst kijken hoe het met ons budget zit. Dat houdt een keer op. Dinsdag is de persconferentie. Dan hopen we hierover duidelijkheid te kunnen verschaffen", verklaart Van Issum.

Programma Ronde van Drenthe

Op vrijdag 13 maart rijden de vrouwen de Drentse Acht van Westerveld met start en finish in Dwingeloo. Op zaterdag 14 maart volgt de Ronde van Drenthe voor mannen en op zondag 15 maart sluiten de vrouwen het weekend af. Zowel op zaterdag als zondag is de start in Assen en wordt er gefinisht in Hoogeveen.

