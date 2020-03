Pech voor 40-jarig Filmfestival Assen: trofeewinnaressen ontbreken

Sinds 1986 reikt het Filmfestival, toen nog bekend als het VrouwenFilmFestival, een trofee uit aan vrouwen die zich met succes inzetten voor de filmsector. Halina Reijn en Carice van Houten kwamen dit keer in aanmerking voor de prijs voor de oprichting en ambitie van hun productiebedrijf Man Up, waarmee ze samen hun eerste film Instinct maakten. Daarnaast krijgen ze de prijs voor hun succesvolle carrière in de filmindustrie, nationaal en internationaal.

'Wel een beetje zuur'

De IFA-organisatie had tot gisteren nog stille hoop dat één van beide actrices wellicht kans zou zien om dit weekend naar Assen te komen. "We wisten dat de kans heel klein was, maar je blijft positief tot het laatste moment", zegt programmeur Henriëtte Poelman. "Maar helaas, gisteren kregen we dan definitief het bericht dat de drukke agenda van beide vrouwen het niet toelaat." Poelman geeft toe dat het risico groot was dit keer, "aangezien het allebei actrices zijn met een internationale carrière, en een overvolle agenda. Maar het is wel een beetje zuur dat uitgerekend met ons 40-jarig jubileum de trofeewinnaars er niet bij kunnen zijn."

Bedankje per video

Schrale troost is dat de IFA-organisatie een videoboodschap heeft ontvangen van het prijswinnende filmduo. Die laten ze morgenavond bij de opening van het jubileumweekend nog zien. Daarin laten Reijn van Van Houten weten: "We zijn echt ongelofelijk blij en dankbaar met de eer die jullie ons toekennen. We waarderen het enorm en zijn fan van jullie festival. Ook de films die jullie programmeren vinden we te gek. Een fantastisch festival gewenst en heel erg bedankt."

Vorig jaar was actrice Rifka Lodeizen winnaar van de IFA-trofee. Ze kreeg later dat jaar nog een Gouden Kalf voor haar rol als Astrid Holleeder in de serie Judas. Eerdere winnaars waren Monic Hendrickx en Willeke van Ammelrooy. De trofee is een bronzen beeld, gemaakt door Annet Haring.

Driedaags festival

Het Internationaal Filmfestival Assen begon veertig jaar geleden als Festival Vrouwenfilms. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot een jaarlijks driedaags festival dat bezoekers uit het hele land trekt. Al veertig jaar staat op dit festival de vrouw centraal, zowel voor als achter de camera. De Asser filmorganisatie wil de positie van de vrouw in de filmwereld versterken, door vrouwelijk talent te stimuleren en ze een podium te bieden. Morgenavond begint het jubileumweekend in De Nieuwe Kolk, waar tientallen films worden vertoond en waar nog meer filmmakers met prijzen worden beloond.