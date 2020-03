Rood Wit TV #31: Nieuwe kans voor Laursen in kraker tegen VVV

Dennis Telgenkamp, één van de elf spelers in de eredivisie, die nog geen minuut miste dit seizoen en Nikolai Laursen (die na vijf duels zonder speelminuten terugkeert in de basis) kijken uit naar de ontmoeting met de ploeg uit Venlo. "Het zal een lastige avond worden", aldus Telgenkamp. "Net als Sparta hebben ze er totaal geen moeite mee om de bal niet te hebben. Ze verdedigen goed en dat heeft al 12 punten opgeleverd in de laatste zeven duels."

Ook Lukkien erkent die kracht van VVV. "Er is de laatste tijd nog wel eens wat kritiek geuit op het spel van VVV, maar dat is in mijn ogen onterecht. Ze spelen gewoon heel reëel en zijn niet te beroerd om heel ver op eigen helft te verdedigen. Maar dat het functioneel is blijkt wel uit de resultaten, want ze zijn nog ongeslagen na de winterstop. Toch zijn ze ook in staat om naar voren te spelen als je ze tijd en ruimte geeft."

Lukkien kan zaterdagavond nog niet beschikken over Kerim Frei, die wel weer op het veld stond, maar vermoedelijk pas volgende week weer aansluit bij de groep. Laursen maakt dus zijn rentree en doet dat vermoedelijk ten koste van Luka Adzic, waardoor Marko Kolar van links naar rechts zal verhuizen.

Bekijk hier: Aflevering 31 van FC Emmen Rood Wit TV, met de Kwis van Karel waarmee twee kaarten te winnen zijn voor een thuisduel