Nikolai Laursen klaar voor rentree: Natuurlijk baalde ik, ik wil altijd spelen

"Ik ben heel blij dat ik weer mag spelen. Dit voelt echt lekker", aldus de Deense jeugdinternational na de donderdagtraining. "We spelen thuis. Dat is altijd mooi. Al wordt het een lastige opgave. VVV kan heel defensief spelen, waardoor er heel weinig ruimte is. Toch denk ik dat we voldoende mogelijkheden hebben om ze pijn te doen."

Laursen heeft zich de afgelopen weken zitten verbijten op de bank, maar moest zich simpelweg neerleggen bij de keuze van de trainer. "In het defensieve werk was ik niet goed. Dat heeft de trainer aangegeven. Hij vond ook dat ik harder moest trainen."

'Op de bank zitten is niet leuk'

Ondertussen zag Laursen zijn plek in de pikorde, van de eerste man op de flanken in optie drie, veranderen. Dat had alles te maken met de komst van Kerim Frei en Luka Adzic. "Tja, zo werkt het nu eenmaal in het voetbal. Het is niet voor het eerst dat ik dat meemaak. Ook bij PSV was dat het geval. Je kan als speler dan maar één ding doen en dat is op de training laten zien dat je hoort te spelen. Ik denk dat ik dat wel gedaan heb. Nu krijg ik een soort van revanche. Mijn doel? Vanaf nu wil ik alles spelen, want op de bank zitten is niets aan."

