Sustainable Plastics & Materials Expo in Emmen uitgesteld vanwege coronavirus

De eerste editie van het Sustainable Plastics and Materials Expo in Emmen op 7 en 8 april gaat niet door. De organisatie heeft de expositie vanwege de uitbraak van het coronavirus moeten afblazen.

"Wij vinden het jammer en betreuren het zeer", laat Reinder Jacobi van de organisatie weten.

Internationaal gezelschap

Chemport Europe is een netwerk van bedrijven in Noord-Nederland die zich bezighouden met het ontwikkelen van groene chemie. Met de expositie wil Chemport Europe mensen uit het werkveld van over de hele wereld met elkaar in contact brengen.

Maar dat is nu precies de reden waarom het evenement niet doorgaat. "Omdat er mensen uit allerlei landen komen, willen we het risico niet lopen dat het coronavirus zich gaat verspreiden", laat Jacobi weten. "We zeggen het daarom voor de zekerheid nu al af, zodat mensen misschien nog geen vlieg- of treintickets hebben gekocht."

Verplaatsen

De organisatie laat weten de expositie waarschijnlijk naar september te verplaatsen. Een exacte datum is nog niet bekend.