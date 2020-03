De wolf is vijf jaar in Drenthe

De wolf leefde tot 1780 in Drenthe. Het dier stierf uit in onze provincie omdat er veel op werd gejaagd. Na 1881 werd het dier ook niet meer in andere delen van Nederland gespot. Na 235 jaar van afwezigheid werd de wolf in 2015 langs de N381 gespot. Lang heeft het tripje van die wolf niet geduurd. Het dier verbleef vijf dagen in Drenthe en greep vier schapen.

Eerste wolf

Robert Vlieghuis was een van de eersten die de wolf in 2015 in Drenthe tegen het lijf liep. "Ik was een verrekijker aan het testen. Ik stond naast een weiland en er kwam een bekende naar mij toe die vertelde dat er een wolf in de buurt rondliep. Toen ik nog wat beter keek, zag ik hem bij de schapen van mijn toenmalige schoonvader. Ik rende er direct naartoe, maar de wolf had al een schaap verwond", herinnert hij zich.

"Het heeft uiteindelijk wel een half uur geduurd voor ik de wolf kon wegjagen. Het dier leek zich niets van mij aan te trekken, zwaaien en roepen had geen effect. Ik stond letterlijk drie meter bij hem vandaan. Hij wilde alleen naar de kudde om ze te grijpen. Diezelfde avond hebben we alle schapen met aanhangers naar de stal gebracht. Daar hebben ze wel een paar weken gezeten, tot we zeker wisten dat de wolf nier meer in de buurt was", vertelt Vlieghuis.

Hoeveel schade veroorzaakt de wolf?

Het bleef na het bezoek in 2015 lang stil. In 2016 en 2017 werden er geen schapen doodgebeten door de wolf, wel bracht het dier enkele bezoekjes aan Drenthe. Sinds 2018 komt de wolf vaker. In dat jaar beten wolven 52 schapen dood In Drenthe, in 2019 bleef de teller steken op 55. De wolf is niet het enige dier dat voor schade zorgt. Ook vossen en honden kunnen voor de nodige schade zorgen, maar daar worden geen cijfers van bijgehouden. Ook krijgt een boer in zo'n geval geen compensatie.

Er zijn ook veel schapenhouders die maatregelen nemen tegen de beschermde diersoort. "Je kan niks doen en wachten tot het misgaat of je neemt preventieve maatregelen", stelt herder Michiel Poelenije uit Ruinen. Hij heeft een deel van zijn kudde achter een raster geplaatst, zodat wolven niet bij zijn schapen kunnen.