Opstandige VVE Brinkflat in hartje Assen zet restaurant in kou

Restauranthouder Marco Fekkes van Prugel kan er met zijn verstand niet bij. "Heel vreemd en ook kinderachtig gedrag", zegt hij. "Toen we hier net waren gekomen was er de eerste twee dagen niks aan de hand en hadden we gewoon 's avonds tot 21.00 uur verwarming, keurig tot sluitingstijd van ons restaurant. Maar daarna was het zomaar ineens gebeurd. We zaten 's avonds in de kou. We zijn zelfs een paar dagen dicht geweest."

Blokverwarming

Het pand waarin Prugel is neergestreken, maakt deel uit van het woon- en winkelcomplex de Brinkflat op de hoek Brink/Brinkstraat, schuin tegenover het Drents Museum. In de technische ruimte van deze flat zit het bedieningspaneel van de blokverwarming. Voor zowel de 31 appartementen op de bovenste verdiepingen als voor de winkels op de begane grond. En ook al hebben de appartementen en de winkels eronder een apart circuit, de VVE van de Brinkflat beheert de blokverwarming. En daar is restaurant Prugel, dat verhuisd is vanuit de Rolderstraat, nu de dupe van.

Ineens in de kou

Eerst had Fekkes geen idee wat er loos was. Maar al snel werd duidelijk dat iemand de technische man van de Brinkflat opdracht had gegeven de blokverwarming voor alle winkels op de begane grond uit te zetten, ook die van het restaurant. "En dus zaten we de laatste paar uur ineens in de kou. De rest van de winkels sluit om zes uur, maar wij zijn langer open. Erg vreemd en onvolwassen gedrag", vindt Fekkes. Vooral op zondag gaf dat problemen voor Prugel. "We zaten hier overdag gewoon met de jas aan te eten, en hebben toen het restaurant maar dichtgegooid. Het was te gek."

Volledig elektrisch

Zodra huurbaas David Maas van Wima Vastgoed van de problemen hoorde, greep hij in. Hij besloot de blokverwarming van de onwillige VVE te omzeilen, en bracht in het plafond van het restaurant zo snel mogelijk vier speciale verwarmingsplaten aan. "En dankzij die actie van Maas zitten we er sinds eind vorige week weer warmpjes bij, en draaien we hier volledig elektrisch. Ook met het koken. Hebben we verder niks meer te maken met gas of het blokverwarmingssysteem", zegt Fekkes.

Verwarmingsplaten in het plafond houden nu restaurant Prugel warm (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Vrees voor overlast

Via-via hoorde Fekkes dat de VVE van de Brinkflat een horecabedrijf pal onder het appartementencomplex niet ziet zitten, uit vrees voor overlast. En dat dit de reden zou zijn om het nieuw gekomen restaurant 'te saboteren' door de verwarming uit te draaien. "Toch vreemd dat er nooit iemand naar mij is toegekomen om dat te zeggen. Dan had ik ze kunnen geruststellen, en kunnen zeggen dat we niet langer open zijn dan negen uur 's avonds, dus hoezo overlast. En onze deur staat gewoon open, de koffie staat klaar."

Voor de opening begin deze maand had Fekkes ook alle flatbewoners uitgenodigd, met een briefje in de bus. "Er zijn ook bewoners geweest, die vonden het leuk en gezellig dat we hier kwamen zitten, omdat het hier al een tijd leegstond. En dan krijg je dit", vertelt Marco Fekkes.

'Ik heb alle vergunningen'

De horecaondernemer begrijpt wel dat de vrees bestaat, vooral omdat er in het verleden door alle nachthoreca aan de Brinkstraat veel overlast in het centrum was. "Maar die nachthorecabedrijven zijn allemaal weg, en wij zijn een klein restaurant met lunch en diner. Negen tafeltjes en achttien stoelen, waar praat je over", zegt Fekkes. "Ik heb alle benodigde vergunningen, ook de gemeente is akkoord."

Restauranthouder Marco Fekkes begrijpt niets van de sabotage-actie tegen Prugel (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

'Zonder enig overleg'

Een bestuurslid van de VVE Brinkflat, die niet met naam genoemd wil worden, erkent dat ze als bestuur problemen hebben met de komst van het horecabedrijf. Vooral de manier waarop restaurant Prugel er is neergestreken, "zonder enig overleg", dat steekt de VVE-bestuursleden. "We wisten nergens van, we moesten het via de media vernemen. David Maas, de eigenaar en verhuurder van de winkelruimte, die had ons toch hiervan op de hoogte kunnen brengen? Maar die heeft kennelijk lak aan ons."

Het bestuurslid wijst erop dat de Brinkflat op de hoek Brink/Brinkstraat beschermd stadsgezicht is, en dat er op de begane grond alleen detailhandel of kantoor gevestigd mag worden. "Dus wat moet die horeca hier?", vraagt de man zich af. "We gaan in overleg met onze advocaat en willen dat er duidelijke regels gesteld worden." Welke dat zijn, dat wil de man niet zeggen.

Enkele bewoners van de Brinkflat geven aan dat ze geen enkele moeite hebben met de komst van Prugel naar de Brinkstraat. "Nee hoor, ik merk er verder niks van", zegt een bewoonster die er pal boven woont. Ook andere bewoners geven aan geen overlast te hebben.

Machtsmisbruik

Eigenaar en huurbaas David Maas van het horecapand van Prugel noemt het gedrag van de VVE van de Brinkflat 'pure machtsmisbruik'. "Omdat je hier geen horecabedrijf wilt, draai je dus de kachel uit. Wat is dat voor gedrag", aldus Maas.

En dat er geen horeca op die locatie mag, is volgens Maas 'klinklare onzin'. "We hebben keurig een vergunning. Er zat jarenlang een postzegelzaak op deze locatie, maar daarna hebben wij er een ijssalon gevestigd die ook broodjes verkocht. Dat is ook horeca. Daarna hebben we hier voor alle horecabedrijven in het centrum een stadsgarderobe gerund, en nu stond het alweer jaren leeg. Dit restaurantje is een aanwinst voor het gebied. Daar hoef ik toch van de VVE geen toestemming voor te vragen?"

David Maas ziet 'met belangstelling' de eisen van de VVE tegemoet. "Ik hoor wel van hun advocaat, zo heb ik al begrepen. Dus we zullen zien."

Marco Fekkes van restaurant Prugel vindt de actie van de VVE Brinkflat 'heel vreemd'