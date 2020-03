Jumbo-Visma stuurt alsnog profploeg naar Ronde van Drenthe, ook Direct Energie rijdt [update]

De profploeg van Jumbo-Visma start in de Ronde van Drenthe (Rechten: ANP/Joris Knapen)

Niet de opleidingsploeg, maar de profploeg van Jumbo-Visma staat volgende week zaterdag aan de start van de Ronde van Drenthe. Dat heeft alles te maken met het coronavirus. Topsprinter Dylan Groenewegen is sowieso van de partij. Ook de ploeg van titelverdediger Pim Ligthart komt naar Drenthe.

Om gezondheidsrisico's te beperken en om te voorkomen dat de ploeg in quarantaine moet, besloot de grootste wielerploeg van ons land al eerder om voorlopig niet in Italië te koersen. Door het wegvallen van de befaamde gravelkoers Strade Bianche en het schrappen van de Italiaanse rittenkoers Tirreno Adriatico en de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo is de Ronde van Drenthe een mooi alternatief voor de profs van Jumbo-Visma.

In eerste instantie had de ploeg het Jumbo-Visma Development Team ingeschreven. Dat is een opleidingsploeg voor beloften waar onder meer Axel van der Tuuk uit Assen voor rijdt.

Niki Terpstra en Pim Ligthart

Ook de Franse ploeg Total Direct Energie staat volgende aan de start in Assen. Bij die ploeg staan onder andere Pim Ligthart, de winnaar van vorig jaar, en klassiekerspecialist Niki Terpstra onder contract. Het is nog niet bekend of de Nederlanders de Ronde van Drenthe rijden.

Team Sunweb en CCC zouden sowieso al aan de start verschijnen.

Lees ook: