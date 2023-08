Marjon uit Emmen is eerste Nederlander met volledig nagemaakte borstkas

Meebewegen met ademhalen

Na maandenlang onderzoek kwamen de specialisten uit bij een Australisch bedrijf dat de implantaat op maat kan maken van ultralicht en flexibel materiaal, dat stevig genoeg zou zijn voor de prothese en toch mee kan bewegen met de ademhaling van de patiënt. De prothese is daar op maat gemaakt, en op 11 januari in een zestien uur durende operatie bij Herwijnen geplaatst.

Hoewel de operatie zelf was geslaagd, zorgden infecties ervoor dat Herwijnen uiteindelijk bijna drie maanden lang in het ziekenhuis moest verblijven. Maar de prothese verwijderen was in geen enkel geval een optie, stelt chirurg Hartman. "Dus hebben we wekenlang geprobeerd om de bacterie met een vacuüm-zuig-drainagesysteem uit de prothese te krijgen. Helaas is dat niet gelukt."

Wekenlang liggen

De infectie was een flinke tegenvaller voor Herwijnen. "Mijn leven stond al die tijd letterlijk stil: ik lag op mijn rug op een aangepast bed, een andere houding mocht en kon ik niet aannemen. Later werd ik drie keer per dag een kwartier op een stoel gezet."

Inmiddels is de Emmense weer thuis en herstelt ze goed, meldt het ziekenhuis. Maar het leven is voor Herwijnen niet meer hetzelfde. "Ik ben me heel erg bewust van wat écht belangrijk is in het leven. Mijn gezin en familie, mijn vrienden, lieve mensen om me heen. Het leven is zo breekbaar, het kan zomaar over zijn." Om verdere infecties te voorkomen moet Herwijnen de rest van haar leven antibiotica slikken, maar dat neemt ze op de koop toe. "Als ik op deze manier oud kan worden, dan vind ik dat geen probleem."

Dankbaar