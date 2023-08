Stinet Luth (75) moet Norger poppenwinkel sluiten, maar stoppen doet ze niet

Poppen zijn haar lust en haar leven. Wie een bezoekje brengt aan de winkel van Stinet Luth aan de Asserstraat in Norg, zal dat niet verbazen, want ongeveer duizend poppen sieren haar zaak. Maar het pand dat ze al ruim 18 jaar gebruikt voor poppenverkoop, -reparatie en exposities is zo goed als zeker verkocht met als gevolg dat Luth plaats moet maken.